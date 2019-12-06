Торжественное возложение цветов в честь Героев Отечества прошло в Пскове

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества в Пскове прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. Память Героев СССР и России почтили минутой молчания и оружейным залпом. Помимо псковичей в церемонии приняли участие более 30 юнармейцев, которые произнесли клятву верности Отечеству и юнармейскому братству. Затем школьникам вручили знаки юнармейского отличия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом выступил и.п. главы города Пскова Владимир Воробьев.
Начальник регионального штаба юнармейцев Михаил Рыбчинский зачитал приветственный адрес от члена Совета Федерации от Псковской области Елены Бибиковой: «В этот памятный день мы с гордостью вспоминаем наших соотечественников, проявивших отвагу и мужество, мы преклоняемся перед ними за их подвиги. Благодаря подвигам героев и их невероятной силе духа Россия во все времена оставалась сильным и независимым государством».