Общество

Призывники из Псковской области стали солдатами Семеновского полка

В Музее Победы 7 декабря военную присягу приняли свыше 450 призывников. Новобранцы стали солдатами Семеновского полка. Среди них - жители Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Информационном центре» ФГБУК «Музей Победы».

Перед началом церемонии военнослужащим показали светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе». Под куполом зала славы развернулись основные сражения Великой Отечественной войны. Затем в зал, на стенах которого высечены фамилии почти 12 тысяч Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы войны, внесли боевое знамя полка и государственный флаг Российской Федерации.

«Вам довелась честь служить в прославленном подразделении. Вы будете нести охрану важных военных объектов, в том числе и министерства обороны», - обратился к солдатам командир полка полковник Сергей Потапов. Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству.

По окончании ритуала военнослужащие исполнили гимн Российской Федерации.

В 2013 году указом президента Российской Федерации в целях возрождения славных воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку присвоено почетное наименование «Семеновский». 3 мая 2014 года Семеновскому полку вручено боевое знамя нового образца.

В этом году отдельный стрелковый Семеновский полк отметил вековой юбилей.