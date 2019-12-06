Общество

Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» прошел в Пскове

Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий провел 28 областной конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в котором приняли участие юные краеведы из районов и городов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Конкурс проходил в средней общеобразовательной школе № 47 Пскова. На торжественном открытии с приветственными словами выступили председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, заместитель председателя областного Совета ветеранов войны и труда Николай Горбачев.

В рамках конкурса работали 7 секций по разным направлениям: «Военная история. События», «Военная история. Люди», «Летопись родного края», «Летопись родного края. Историческое краеведение», «Культурное наследие. Этнография», «Родословие. Земляки», «Экология. Природное наследие».

В жюри были приглашены известные краеведы, преподаватели Псковского государственного университета, представители областного совета ветеранов войны и труда, библиотек города Пскова, управления образования администрации города Пскова.

Победители всех секций были награждены грамотами Центра туризма и памятными подарками от Совета ветеранов войны и труда.

В 2020 году юные краеведы будут защищать свои исследования в Москве на Всероссийском этапе конкурса.