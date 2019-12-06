Общество

Сегодня в Великих Луках прошла акция «Водители, берегите детей!»

Сегодня в Великих Луках прошла акция «Водители, берегите детей!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, ее участники призвали автовладельцев проявлять максимальную предупредительность в отношении юных пешеходов.

В преддверии зимних школьных каникул с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД полиции ОМВД России по городу Великие Луки вместе с учащимися МБОУ «СОШ № 7» на улице Ставского организовали акцию «Водители, берегите детей!».

В рамках этого мероприятия школьники обращались к водителям с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения: пропускать пешеходов на пешеходных переходах, в соответствии с требованиями безопасности перевозить детей, не нарушать скоростной режим.