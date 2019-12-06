В декабре мобильная клиентская служба ПФР проведет прием граждан в двух волостях Псковского района

В декабре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Тямшанскую и Логозовскую волости Псковского района. Специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в декабре
|
Наименование учреждения ПФР области
|
Декабрь
|
Населенный пункт
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
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11.12.2019
|
Тямшанская
волость
|
18.12.2019
|
Логозовская волость