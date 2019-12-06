Общество

В декабре мобильная клиентская служба ПФР проведет прием граждан в двух волостях Псковского района

В декабре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Тямшанскую и Логозовскую волости Псковского района. Специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в декабре