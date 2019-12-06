Общество

«Парты Героев» открыли в псковской школе № 16 в рамках проекта «Единой России»

Торжественная линейка, приуроченная к открытию «Парт Героев», состоялась сегодня, 9 декабря, в школе № 16 города Пскова. Увековечить память мужественных земляков Алексея Воробьева и Сергея Шевелева, погибших при исполнении воинского долга, помог партийный проект «Единой России» «Новая школа».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, в зале собрались около 200 челочек - учащиеся, педагоги и гости. Обращаясь к присутствующим, депутат фракции «Единой России» в Псковской гордуме Владимир Воробьёв поблагодарил их за добрую память о Героях Отечества. «На Руси всегда опирались на три великих утеса: духовную мощь, творческий гений и доблесть армии, - подчеркнул он. – Наша страна мирная, но мы должны иметь все необходимое, чтобы защитить свои границы, свою территорию, свой народ, чтобы агрессор, если он посмеет на нас напасть, получил сокрушительное поражение». Отец героя призвал ребят усердно учиться, заниматься спортом, расти достойными гражданами своей страны и следовать за мечтой.

«Вы можете гордиться тем, что ходите в школу, где учились такие отважные люди. Я уверена, что в трудный период, когда от вас потребуется выдержка и смелость, вы сумеете проявить себя наилучшим образом», - сказала заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Галина Никитина и отметила, что уже сегодня ребята, которые отличились в учебе и активно занимаются общественной работой, могут занять почетные места за «Партами Героев».

Алексей Воробьёв - заместитель командира разведывательной роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии.

29 февраля, когда основные силы роты находились на высоте 776,0, разведгруппа уже почти достигла высоты Исты-Корд. У подножья горы разведчики обнаружили передовой дозор из 20 наемников и забросали его гранатами, тем самым обнаружив себя. На выручку им выступили десантники во главе с ротным командиром майором Молодовым, однако силы во встречном бою оказались слишком неравными, поэтому десантникам пришлось с ранеными на плечах возвращаться на высоту 776,0.1 марта 2000 года, прикрывая отход подчиненных, гвардии старший лейтенант Воробьёв погиб. В последней схватке убил полевого командира Идриса.

Сергей Шевелёв - командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 135-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия, 58-я армия).

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии начался массированный обстрел миротворческого батальона из всех видов оружия. При ведении разведки в направлении южной окраины Цхинвали было обнаружено подразделение грузинских вооруженных сил. Старший лейтенант Шевелёв принял решение втянуть противника в бой, чтобы не допустить его прохождения его к центру города. Офицер-разведчик закрепился взводом на выгодной огневой позиции в пятиэтажном доме и вел прицельный огонь по живой силе противника. После очередной неудачной попытки штурма грузинскими военнослужащими по дому, в котором находился Сергей Шевелёв, был нанесен массированный огневой удар из тяжелой артиллерии.