Общество

Профилактическая операция «Неформал» проходит в Псковском районе

В период с 9 декабря по 18 декабря в ОМВД России по Псковскому району на территории Псковского района будет проведена оперативно-профилактическая операция «Неформал».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в рамках проведения операции особое внимание будет сконцентрировано на:

- выявление и устранение причин, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, в том числе экстремисткой направленности;

- недопущение вовлечения в противоправную деятельность несовершеннолетних, в том числе проживающих с лицами, имеющими причастность к экстремисткой деятельности;

- профилактика и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении них, вовлечения их в совершение преступлений и в деятельность групп антиобщественного, экстремистского и иного характера;

- выявление несовершеннолетних, входящих в состав групп антиобщественной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения.

В случае наличия какой – либо значимой информации по данному направлению деятельности обращаться по телефону: 676-872, 676-851, 676-902