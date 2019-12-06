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В советские годы такие решения тоже не от хорошей жизни принимались - Борис Полозов о необходимости возобновления работы медвытрезвителей

Возобновление работы медицинского вытрезвителя в Пскове невозможно, пока ряд правовых тонкостей не будет решен на федеральном уровне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к такому выводу пришли сегодня, 9 декабря, члены согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на ее первом заседании.

Руководитель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко сообщила, что на сегодняшний день многие регионы работают над этим вопросом, однако окончательного решения пока не принято. «В Госдуме находится два проекта закона, направленные на решение этой проблемы, сейчас они бурно обсуждаются. Пока мы ждем, когда будет понимание на федеральном уровне, тогда и мы будем понимать, что делать на уровне региональном. В частности, рассматривается возможность предоставить определенные полномочия полиции, чтобы они могли таких людей задерживать и доставлять в спецучреждения», - рассказала она.

По ее словам, сейчас люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, требующие медицинской помощи, поступают в медучреждения. Дебоширы же в идеале могут быть помещены в некие социальные структуры. «Именно этот вопрос сейчас обсуждается», - пояснила Марина Гаращенко.

Вице-спикер регионального парламента Борис Полозов отметил, что в Псковской области бывали случаи, когда в приемный покой привозили невменяемых людей, которые вели себя неподобающим образом, антисоциально, а заниматься ими, кроме медсестер, некому.

При этом он подчеркнул, что решение принимать нужно, потому что проблема назрела. «В советские годы не от хорошей жизни такие решения тоже принимались», - добавил парламентарий.

«Только после регулирования этого вопроса на государственном уровне, в том числе, моментов, касающихся удержания личности против его воли, мы сможем вернуться к его рассмотрению на региональном уровне», - включилась в дискуссию первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. В свое время, напомнила она, даже было определено помещение для содержания людей в состоянии опьянения. Но юридические тонкости, по ее словам, помешали довести дело до логического завершения.

Напомним, согласно закону «О бюджетном процессе» для работы над проектом областного бюджета по параметрам второго чтения постановлением регионального парламента создана согласительная комиссия на паритетных началах: в ее состав вошли представители Псковского областного Собрания депутатов от каждой фракции и пять представителей региональной администрации.

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Администрация Псковской области со своей стороны предложила включить в состав согласительной комиссии всех заместителей главы региона: Веру Емельянову, Татьяну Баринову, Василия Осипова, Нинель Салагаеву и Николая Цветкова.

Псковское областное Собрание в составе комиссии представляют Борис Полозов от фракции «Единая Россия», Наталья Тудакова - от «Справедливой России», Артур Гайдук - от фракции «Яблоко», Сергей Литвиненко - от ЛДПР, Анатолий Копосов - от КПРФ.

По итогам работы согласительной комиссии будет подготовлена таблица поправок к проекту бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.