Общество

Выгодную акцию на продукцию представил Псковский хлебокомбинат

Сегодня, 9 декабря, стартовала новая акция Псковского хлебокомбината «Товар дня». Во всех булочных-кондитерских хлебокомбината по 12 декабря действует акция на хлеб «Деревенский» и хлеб «Здоровье».

Только в эти даты покупатели могут приобрести эти товары по крайне выгодной цене: хлеб «Деревенский» 0,3 кг за 27 рублей, а хлеб «Здоровье» 0,3 кг за 32 рубля.

Адреса булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината: