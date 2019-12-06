Выгодную акцию на продукцию представил Псковский хлебокомбинат

Сегодня, 9 декабря, стартовала новая акция Псковского хлебокомбината «Товар дня». Во всех булочных-кондитерских хлебокомбината по 12 декабря действует акция на хлеб «Деревенский» и хлеб «Здоровье».
Только в эти даты покупатели могут приобрести эти товары по крайне выгодной цене: хлеб «Деревенский» 0,3 кг за 27 рублей, а хлеб «Здоровье» 0,3 кг за 32 рубля.
Адреса булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината:
- улица Шоссейная, 1;
- улица Максима Горького, 20/7;
- павильон 425 на рынке «Нива»;
- автолавка, Рижский проспект, 42а.