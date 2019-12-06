Общество

Губернатор Михаил Ведерников проведет «прямую линию» с жителями региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 декабря проведет традиционную «прямую линию» на канале «Россия-24», в рамках которой в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Трансляция также будет вестись на радиостанциях «Радио России-Псков» и радио «Маяк-Псков».

Задать свой вопрос Михаилу Ведерникову можно с сегодняшнего дня, позвонив по бесплатному номеру 8-800-550-47-78. Звонки принимаются ежедневно - с девяти утра до шести вечера. Видеовопрос можно разместить с хештегом #Прямаялиния, #Ведерников2019 в социальных сетях, в группах ГТРК «Псков». Свой вопрос можно отправить и по адресу электронной почты: vopros@pskov.ru.

Это третья «прямая линия» Михаила Ведерникова с жителями области. В прошлом году губернатор в прямом эфире общался с населением региона 5 декабря. За час Михаил Ведерников ответил на десятки обращений, которые поступили от телезрителей, радиослушателей и пользователей социальных сетей.