Общество

Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса

Ученые предложили модифицированную версию средиземноморской диеты для тех, кто не может отказаться от мясных блюд. Описание приведено в журнале Nutrients, сообщает РИА «Новости».

В некоторых странах мясо доминирует в структуре питания. Одна из таких стран — Австралия, жители которой по статистике съедают около 100 килограммов мяса на человека в год. Однако известно, что употребление в большом количестве мяса, особенно красного, небезопасно для здоровья.

Самым здоровым вариантом питания в мире считается средиземноморская диета. Она помогает поддерживать здоровье сердца, сосудов и головного мозга, что благоприятно сказывается на нейропсихологических и когнитивных функциях.

Типичная средиземноморская диета включает оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновой хлеб, пасту и крупы, умеренное потребление рыбы, морепродуктов и красного вина, а также небольшое количество красного мяса и сладостей.

Австралийские ученые создали модифицированную версию средиземноморской диеты для «мясоедов». От оригинальной она допускает дополнительное потребление около 250 грамм — 2-3 порции — нежирной свинины в неделю. Этот вариант средиземноморской диеты, который авторы назвали Med-Pork, подойдет также людям, которые не едят красное мясо или рыбу.

Авторы испытали новую диету на 35 участниках в возрасте от 45 до 80 лет с предпосылками к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Их разделили на две группы: первая придерживалась лечебной диеты с низким содержанием жира, а вторая — разработанного учеными варианта средиземноморской диеты с нежирной свининой.

Всего исследование шло 24 недели. Первые и последние восемь недель участники придерживались своих диет, а восемь недель между ними - могли есть все, что угодно. Это было сделано, чтобы понять, оказывает ли диета какое-то влияние на организм по сравнению с обычным питанием участника.

При этом исследователи несколько раз измеряли когнитивные функции участников с помощью Кембриджского автоматизированного нейропсихологического теста, общее психологическое состояние - с помощью известного опросника SF-36, а настроение - с помощью профиля состояний настроения POMS.

Оказалось, что у людей, соблюдавших средиземноморскую диету с нежирной свининой выше скорость обработки когнитивной информации и лучше общее психологическое и эмоциональное состояния по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров.

Результаты показывают, что с диетой Med-Pork любители мяса могут оставаться здоровыми, не меняя своих кулинарных привычек. А пожилым людям, переживающим за свои сосуды и когнитивные функции, эта диета подходит даже лучше, чем рацион с низким содержанием жиров.

«Добавляя свинину в средиземноморскую диету, улучшающую когнитивные функции, мы расширяем ее привлекательность, - приводятся в пресс-релизе Университета Южной Австралии слова первого автора исследования Александры Уэйд (Alexandra Wade). - Это хорошо для нашего стареющего населения, где все шире распространяются возрастные заболевания, такие как деменция».

Ученые надеются, что разработанный ими вариант средиземноморской диеты привлечет интерес широких слоев населения к здоровому питанию.