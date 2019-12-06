Общество

Александр Котов предложил создать приоритетный перечень населенных пунктов, в которых должны появиться пожарные посты

К концу 2020 года в деревне Лавры Печорского района намерены построить отдельный пожарный пост. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно сегодня, 9 декабря, на первом заседании согласительной комиссии по бюджету области на 2020 год и плановый двухлетний период. Открытие поста состоится в 2021 году.

При этом в ходе обсуждения этого вопроса выяснилось, что на строительство пожарных постов в Псковской области выделено 16 млн рублей, но их перечень пока четко не обозначен. Более того, непонятно, кто будет определять, в каком населенном пункте нужно построить пожарный пост в первую очередь.

«Есть технический регламент по времени прибытия пожарных бригад, специалисты должны определить на основании этих критериев, в каком населенном пункте нужно построить пожарный пост с учетом пожарной безопасности и наличия объектов социальной инфраструктуры в первую очередь», - предложил спикер регионального парламента Александр Котов.

Он подчеркнул, что это необходимо в связи с тем, что потребность региона, по оценкам чиновников, составляет 18 постов, а денег выделяется на один в год. Построено же пока только восемь.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова предложила создать дорожную карту, в которой и будет определена приоритетность по строительству пожарных постов, чтобы понимать, какое место займут в ней те объекты, которые обозначены в наказах избирателей.

Члены согласительной комиссии приняли решение, что такой список будет представлен к следующему заседанию согласительной комиссии по проекту бюджета.