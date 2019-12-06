Общество

Поселок Дорожный и деревню Булынино обещают обеспечить газом в 2020 году за счет средств Минсельхоза

В 2020 году могут начаться работы по строительству газораспределительных сетей в поселке Дорожный и деревне Булынино Великолукского района, а в деревне Малая Остенка Псковского района к газу уже подключили несколько улиц. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил вице-губернатор региона Василий Осипов в ходе обсуждения наказов избирателей.

Депутаты обратили внимание, что газификация указанных населенных пунктов – это один из долгоиграющих вопросов. Василий Осипов в ответ заверил, что по этому объекту «есть движение». «В этом году подана и одобрена заявка, и мы надеемся, что в следующем году мы сможем начать работы в рамках программы Минсельхоза по комплексному развитию сельских территорий. Стоимость работ - свыше 30 млн рублей, более 21 млн рублей – это средства федерального бюджета», - добавил он.

Василий Осипов также сообщил, что в деревне Малая Остенка в Псковском районе несколько улиц уже подключены к газоснабжению.