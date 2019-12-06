Общество

Госинспекция труда в Псковской области присоединится к Общероссийскому дню приема граждан

12 декабря в День Конституции РФ с 12.00 до 20.00 в Государственной инспекции труда в Псковской области пройдет Общероссийский день приема граждан.

Прием граждан состоится по адресу: г. Псков ул. Новоселов, 11а, каб.№5. Телефон для справок 51-00-20.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В компетенцию Госинспекции труда входят вопросы соблюдения работодателями законодательства о труде и охране труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: заключение и прекращение трудового договора; регулирование рабочего времени и времени отдыха работников; оплата труда; предоставление гарантий и компенсаций работникам; особенности регулирования труда отдельных категорий граждан; охрана труда; условия труда; расследование несчастных случаев на производстве, и другие вопросы, связанные с трудовой деятельностью работника.