Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор сообщает о новом виде мошенничества: физическим и юридическим лицам по почте присылают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами ведомства.

«При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора. В этой связи Роспотребнадзор информирует о случаях мошеннических действий и напоминает, что в постановлении о назначении административного наказания должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, следовательно, получателем платежа не может выступать иное юридическое лицо», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве советуют россиянам в случае сомнений в правильности полученного требования об уплате штрафа обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора.