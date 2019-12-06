Розыгрыш автомобиля от супермаркета «Перекресток» станет итогом акции «Декабрь открытий в «Акваполисе»

На этой неделе стартует акция «Декабрь открытий в ТРК «Акваполис» в Пскове, итогом которой станет розыгрыш автомобиля от супермаркета «Перекресток».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса, принять участие в розыгрыше автомобиля можно уже завтра, сделав покупку в супермаркете «Перекресток», который с 10.00 открывает свои двери для псковичей.
Подробности акции можно узнать из информационных плакатов и на сайте супермаркета, а также в соцсетях ТРК «Акваполис».
ТРК «Акваполис» приглашает на главные открытия декабря на ул. Кузбасской Дивизии, 19.