Общество

Розыгрыш автомобиля от супермаркета «Перекресток» станет итогом акции «Декабрь открытий в «Акваполисе»

На этой неделе стартует акция «Декабрь открытий в ТРК «Акваполис» в Пскове, итогом которой станет розыгрыш автомобиля от супермаркета «Перекресток».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса, принять участие в розыгрыше автомобиля можно уже завтра, сделав покупку в супермаркете «Перекресток», который с 10.00 открывает свои двери для псковичей.

Делая покупки от 500 руб., все покупатели получают анкеты для участия в розыгрыше.

Подробности акции можно узнать из информационных плакатов и на сайте супермаркета, а также в соцсетях ТРК «Акваполис».

ТРК «Акваполис» приглашает на главные открытия декабря на ул. Кузбасской Дивизии, 19.