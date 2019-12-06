Общество

Управление культуры Пскова и подведомственные учреждения проверяют после Ганзы

Проверка проводится в управлении культуры администрации города Пскова и подведомственных ему учреждениях. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, эта комплексная проверка охватывает библиотеки, Городской культурный центр, Дом офицеров, планетарий, музыкальные школы и другие учреждения. Информацию подтвердил начальник управления культуры Юрий Мартынов.

По его словам, после Международных Ганзейских дней проверяются все учреждения культуры. «Нас проверяют практически каждый год, практически после каждого большого мероприятия. Мы к этому относимся абсолютно спокойно - проверяют и проверяют. Для нас это обыденное явление», - отметил он, добавив, что проверяет учреждения культуры Контрольно-счетная палата Пскова, прокуратура и другие ведомства.

В соответствии с официальными письмами, проверка должна завершиться 11 декабря.