Общество

Около 4,5 тысяч молодых семей получили сертификаты в рамках региональной программы «Подарок новорожденному»

Итоги первого года регионального проекта «Подарок новорожденному» подвели в Пскове. В торжественном мероприятии в понедельник, 9 декабря, приняли участие представители администрации региона, института уполномоченных по правам ребенка, бизнес-сообщества и партнеры проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова поблагодарила партнеров за сотрудничество и обратила внимание, что данный проект является одним из значимых механизмов поддержки молодых семей.

«Подарок новорожденному» - это еще один шаг на пути к тому, чтобы сберечь и приумножить население нашей страны, нашего региона. Без вашего участия, уважаемые партнеры, нам сложно было бы его реализовать», - отметила вице-губернатор.

За вклад в организацию и реализацию проекта «Подарок новорожденному» на территории Псковской области его участникам были вручены благодарственные письма. Предприниматели, в свою очередь, подчеркнули, что помогают не ради пиара, а потому что чужих детей не бывает.

В 2019 году фонд проекта «Подарок новорожденному» составил более 16 млн рублей. Около 4,5 тысяч подарочных наборов уже переданы молодым родителям.

Вера Емельянова обратила внимание, что реализация данного проекта будет продолжена в 2020 году.