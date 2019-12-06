Общество

Валентина Матвиенко открыла выставку «Аллея памяти» в честь псковских десантников

Вся страна гордится подвигом русских героев в Чечне в марте 2000 года, который вписан в летопись бесстрашия, в летопись подвигов воинов России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии открытия выставки, посвящённой 20-летию подвига бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 Псковской дивизии ВДВ, пишет «Парламентская газета».

Отметим, передвижная выставка «Аллея памяти», посвященная подвигу погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников, открылась в понедельник, 9 декабря, в День героев Отечества в холле Совета Федерации.

«9 декабря, в день Героев Отечества, мы открываем уникальную передвижную выставку «Аллея памяти». Мы и 20 лет спустя не забываем о подвиге псковских десантников, которые в неравном бою с боевиками отдали свои жизни, защищая Родину, - сказала Валентина Матвиенко. - Их родственникам никто не заменит погибших. Но вся страна гордится их подвигом, который вписан в летопись героизма и бесстрашия, в летопись подвигов воинов России».

Спикер заверила, что власти сделают всё для того, чтобы молодёжь брала пример с псковских десантников. И напомнила высказывание маршала Советского Союза Константина Рокоссовского о том, что только тот народ, который помнит и чтит своих героев, может считаться великим.