Общество

С начала года в СЗФО изъято более 7 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи

Роскомнадзор совместно с сотрудниками МВД России за 11 месяцев 2019 года провел 231 совместное контрольное мероприятие по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в результате проведенных мероприятий изъято 7315 SIM-карт. Из них 3767 SIM-карт принадлежали ПАО «МегаФон», 2211 - ООО «Т2 Мобайл», 314 - ПАО «МТС», 304 - ПАО «ВымпелКом» и 715 - другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 40 протоколов об административных нарушениях.

В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Также по итогам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 62 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

Роскомнадзор напоминает, что приобретение SIM-карт без заключения договора на оказание услуг связи установленным порядком может привести к негативным последствиям: гражданин не сможет предъявить претензии к оператору связи при отсутствии услуг связи, потребовать компенсацию за оказание услуг связи ненадлежащего качества, воспользоваться судебной защитой прав абонента, получить у оператора связи информацию, связанную с оказанием услуг телефонной связи. Также возрастает вероятность потерять денежные средства (в том числе и с банковского счета) при совершении с абонентским номером мошеннических действий.

Для исключения случаев бесконтрольного подключения контентных услуг операторами мобильной связи абонентам необходимо обращаться с заявлением к оператору связи для создания отдельного лицевого счета с нулевым балансом, предназначенного только для оплаты данных услуг связи. При создании отдельного лицевого счета с нулевым балансом подключение контентных услуг становится невозможным.