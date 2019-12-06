Общество

В Невельском районе с праздником поздравили Героя Советского Союза

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества невельские члены партии «Единая Россия» навестили Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга в отставке Алексея Гусакова, проживающего в деревне Городище. Ему вручили приветственный адрес и подарок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Вы и ваши коллеги самоотверженным трудом и беспримерной отвагой внесли неоценимый вклад в дело процветания и укрепление нашего государства. Вы - пример бескорыстного служения Отечеству, несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви Родине, ответственности за ее судьбу. Мы, ваши земляки, гордимся вами и верим, что молодое поколение станет достойным приемником вашей славы, вашего подвига», - сказал секретарь местного отделения партии Виктор Зуев.



Алексей Гусаков был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 5 мая 1989 года «…за успешное выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм».