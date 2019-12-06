Общество

Строительство школы в Гдове планируется начать в 2022 году

Строительство школы на 825 мест в Гдове планируется начать в 2022 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 9 декабря, на первом заседании согласительной комиссии по подготовке проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению сообщил председатель областного комитета образования Александр Седунов.

«Мы в этом году подали заявку, в которой было обозначено восемь пунктов по строительству новых образовательных учреждений на территории Псковской области. Министерство просвещения выбрало лишь один объект: в 2021-2022 годах будет построена новая школа в Пскове. Остальные объекты вынесены в лист ожидания, в том числе и школа в Гдове и Линово. Мы обращаемся повторно, а если быть более точным, в третий раз в министерство, и надеемся, что в 2020 году в рамках профильного нацпроекта появятся дополнительные шаги. В частности, Министерство просвещения может выделить дополнительные средства в рамках федерального проекта «Современная школа», - рассказал он.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова попросила депутатов держать этот наказ на контроле. «Заявка находится в министерстве, у нас есть устное подтверждение, что в 2022 году 187 млн рублей будут выделены на начало строительства Гдовской школы. Это означает, что в 2021 году должны быть закончены подготовительные работы. Там уже сформирован земельный участок, технические условия сформированы и должен быть решен вопрос с котельной, который тормозил этот вопрос долгие годы. Половину пути мы уже прошли, осталось получить дополнительное финансирование. К 2023 году мы должны увидеть средства, которые потребуется уже для завершения строительства школы в Гдове, потому что 187 млн на полное строительство объекта нам не хватит», - поделилась она.

Вице-губернатор, курирующий строительство и ЖКХ, Василий Осипов в свою очередь заявил, что по котельной уже подана заявка в Фонд содействия реформирования системы ЖКХ.

Вице-спикер регионального Борис Полозов напомнил, что в этом году депутаты приняли решение не утверждать новый перечень наказов избирателей на грядущий финансовый год, поскольку накопилось много наказов, которые пока еще в полной мере не исполнены.