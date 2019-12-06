Общество

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов выступил на Всероссийской научно-практической конференции

В зале Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Институт уполномоченного по правам ребёнка в РФ – итоги становления и перспективы развития». Поскольку в нынешнем году отмечается 10-летие появления этого правозащитного института не только в стране, но и в «северной столице», уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова пригласила своих региональных коллег и всех заинтересованных специалистов обменяться накопленным опытом и попробовать осмыслить свою деятельность в этой сфере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Поприветствовала участников от имени Санкт-Петербургского государственного университета первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова. Она выразила заинтересованность в том, что вопросы становления нового правозащитного института обсуждаются в стенах старейшего учебного заведения Петербурга, поскольку для научного сообщества очень важен опыт людей, «работающих над тем, чтобы между правом и справедливостью можно было поставить знак равенства».

С основным докладом на тему «Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный по правам предпринимателей: разграничения компетенции, механизмы взаимодействия» выступил уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов.

В своем докладе Дмитрий Шахов, основанном на сравнительно-правовом анализе федерального законодательства и региональных законов, определяющих правовой статус, компетенцию и полномочия региональных омбудсменов, он остановился на основных проблемах в деятельности по защите и восстановлению прав различных категорий граждан. Докладчик обратил особое внимание участников всероссийской конференции на вопросы достаточности полномочий, которые в последние годы хотя и значительно расширились, но не достигли требований международных актов и рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, что не позволяет региональным омбудсменам, в отличии от своих федеральных коллег, повышать эффективность защиты прав граждан.

Рассматривая вопросы взаимодействия между региональными омбудсменами, защищающих права граждан, предпринимателей или ребёнка, Дмитрий Шахов привел анализ действующего законодательства и накопленный практический опыт, которые показали, что в налаживании этого направления работы объективных препятствий нет и все зависит в основном от персонального желания правозащитников. При этом в целях повышения эффективности деятельности государственных правозащитников, существует необходимость такого взаимодействия, которое уже установлено федеральным законом, но требуется определить его конкретные формы и механизмы, заключил псковский омбудсмен.

Тему межрегионального сотрудничества, взаимодействия и разграничения компетенций омбудсменов всех специализаций продолжил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. В Пермском крае эта сфера взаимоотношений между различными уполномоченными урегулирована соглашениями о взаимодействии между уполномоченными по правам человека, ребенка и предпринимателей.

Коллеги Светланы Агапитовой из Вологодской и Мурманской областей Ольга Смирнова и Борис Коган в своих докладах рассказали о поисках универсальной модели построения института Уполномоченного по правам ребенка в регионах. Так или иначе, но за это десятилетие перепробованы практически все возможные формы существования – от уровня общественной организации до независимого государственного института. Практика показывает, что именно последняя модель является наиболее эффективной. По их мнению, именно недостаточность полномочий дает повод для критики института детских омбудсменов.

О роли детских уполномоченных в судебной защите прав несовершеннолетних рассказал Директор Северо-Западного филиала Российского Государственного Университета правосудия Ярослав Жолобов. По его мнению, когда в судебном процессе затрагиваются интересы несовершеннолетнего, участие детского уполномоченного не только желательно, но и необходимо. Иногда это единственная возможность для судьи получить развернутую информацию о ребенке и не «потерять» его.

Мероприятие проходило в течение целого дня, и значительная часть времени была отведена для свободных дискуссий. Программные доклады лишь устанавливали темы для обсуждений, обозначали основные проблемы и ставили вопросы. Опираясь на свой опыт, детские уполномоченные и специалисты, работающие в сфере защиты детства, делились взглядами, предлагали возможные выходы и пути решения сложных задач. Завершил мероприятие блок, посвященный работе со средствами массовой информации, который провел журналист и писатель, Генеральный директор группы «АЖУР-Медиа» Андрей Константинов.