Общество

Заключенные в Псковской области производят уникальные кормушки для птиц

В рамках обеспечения трудозанятостью осужденных отделом маркетинга исправительного учреждения № 6 УФСИН России по Псковской области запущено производство нового вида продукции – оригинальных кормушек для птиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Договор на производство изделий между учреждением и ИП «Никитиным А.А.» заключен в текущем году. Выпуск новых изделий ведется в мастерской по выпуску художественной продукции. Кормушка для птиц имеет красивый внешний вид и удобна в использовании.

Первая готовая партия товара в количестве 200 штук отгружена предпринимателю.

Отметим, что на работы по изготовлению деталей из дерева трудоустроены двое осужденных, заработная плата которых соответствует минимальному уровню размера оплаты труда в Российской Федерации.