Общество

Александр Котов в медиарейтинге глав законодательных органов занял 10-е место

На 2 пункта поднялся в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. В результате он занял 10-е место из 85.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Медиалогия», составившей рейтинг, ранжирование осуществлялось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

«МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ», - отметили в компании.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ), характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Добавим, что лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в ноябре стали Владимир Нетесов (Воронежская область), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).