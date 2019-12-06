Общество

В социальных сетях вынесли на обсуждение проблемы микрорайона Кресты в Пскове

В социальных сетях вынесли на обсуждение проблемы микрорайона Кресты в Пскове. Фотографии и перечисление конкретных проблемных мест опубликовано в группе правозащитной организации «Народная сила».

«Злободневная тема нашего района Кресты, заключается в том, что никто из администрации города Пскова не желает вникать, в каком состоянии находятся канализационные магистрали (Переулок Ленинградский), освещение улиц, состояние уличных дорог частного сектора», - пишут в посте.

Также авторы утверждают, что пешеходные дорожки возле дома №90 на Крестовском шоссе давно превратились проезжую часть автотранспорта.

«Возле памятника погибших в Великой Отечественной Войне. Нет дорожных знаков, нет ливневых отводов, кругом лужи и грязь», - говорится в тексте.