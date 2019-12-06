Общество

Александр Котов усомнился, что за 10 млн рублей можно перевести Кузнецовскую школу с печного отопления на централизованное

Кузнецовскую среднюю школу в Себежском районе намерены в рамках капитального ремонта перевести с печного отопления на централизованное. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 9 декабря, на заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он пояснил, что в рамках дополнительных средств, выделенных из федерального бюджета по нацпроекту «Образование», 10 млн рублей будут направлены на строительство отдельно стоящей модульной котельной, теплотрассы и модернизацию систему отопления школы.

Однако спикер областного Собрания депутатов Александр Котов усомнился, что этих средств хватит на все запланированные работы: «Это серьезный вопрос. В этой школе обучается 260 детей. Вы представляете, какое это здание? Нужно предусмотреть полную реконструкцию систем отопления, ее строительство и монтаж. Отопительные приборы, вся разводка, новая котельная с нуля... И на все это за десять миллионов?».

Александр Седунов в ответ заверил, что обсуждал этот вопрос с главой района. «Он подтвердил, что этой суммы будет достаточно», - уточнил чиновник.

«Я предлагаю этот вопрос не рассматривать, пока мы не обсудим его серьезно с главой района. Мне кажется, проще новую школу построить, чем заниматься такой реконструкцией системы отопления», - парировал Александр Котов.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в свою очередь уточнила, что в числе прочего ведется речь о пристройке к Кузнецовской школе. «Губернатор на последней встрече в правительстве обсуждал возможность выделения дополнительных средств. Область готова реализовывать больше, чем одну школу в год. У нас есть шанс заручиться поддержкой на федеральном уровне. В том числе и по этой школе, которая у нас в приоритете, также как и школы в Гдовском районе, в Линово, в Печорском районе», - заключила она.