Общество

В России дезадаптация в социуме наблюдается примерно у 30% несовершеннолетних

По данным «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России, сегодня дезадаптация в социуме наблюдается примерно у 30 процентов несовершеннолетних, из них примерно 60-70 детей — это дети с психическими отклонениями. В чем причина подобных явлений, и как проблему решить парламентарии и эксперты планируют обсудить 9 декабря на «круглом столе» в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

Как ранее пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, одна из главных причин ухудшения психического здоровья детей — крайне агрессивная социальная и информационная среда.

«Это связано в том числе с тем, что дети оказываются свидетелями сцен насилия, участниками жесткой конкурентной борьбы, — сказал депутат. — Силами только образовательных организаций эту проблему не решить — даже если мы вернем во все школы психолога, то на такое количество детей с психическими аномалиями их явно не хватит».

По словам парламентария, здоровье детей — «тема для комплексного исследования, а, главное, для комплексного принятия решения».