Общество

Вопрос о постановке на кадастровый учет кладбищ и воинских захоронений обсудили члены согласительной комиссии

В Псковской области региональные власти совместно с муниципальными образованиями проведут работу по постановке на кадастровый учет кладбищ, воинских захоронений и иных объектов, связанных с увековечением памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к такому решению пришли члены согласительной комиссии по проекту бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.

«Это очень серьезный вопрос, - обозначил важность поставленной проблемы Борис Полозов. – Речь, с одной стороны, идет о кадастровых работах, а с другой стороны, о приведение в порядок самих памятников и воинских захоронений к 75-летию Победы».

Вице-губернатор Николай Цветков согласился с такой постановкой вопроса: «Что касается проведения кадастровых работ, то это исключительно компетенция органов местного самоуправления, и мы предлагаем органам местного самоуправления использовать на эти работы остатки средств на своих счетах - эти остатки значительные. На благоустройство воинских захоронений в бюджете области предусмотрено 25 миллионов рублей - это в пять раз больше, чем в текущем году».

По его словам, на 1 ноября текущего года остатки средств на счетах городских и сельских поселений составляют 181 млн рублей. Замгубернатора предложил именно на эти средства организовать работу в муниципалитетах.

Кроме того, Николай Цветков отметил, что в соответствии с обращением Собрания депутатов Островского района муниципалитет получит дополнительные средства на ремонт воинских памятников - 100 тысяч рублей району выделит область и 300 тысяч придут из федерального бюджета.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова, отметила, что, в целом, предусмотренных в региональном бюджете средств хватит на капитальный ремонт пятидесяти воинских захоронений.

«Денег на то, чтобы сделать все воинские захоронения разом, конечно, недостаточно. Где-то будут произведены капитальные работы, а где-то будут выполнено минимальное благоустройство», - сказала заместитель главы региона.

Глава Псковского района Наталья Федорова в свою очередь предложила дифференцированно подходить к распределению средств между сельскими поселениями, поскольку в поселениях находится разное количество захоронений и соответственно бюджет тоже разный.

В связи с этим вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов предложил провести соответствующее совещание с главами районов.

Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос по благоустройству мемориальных комплексов и воинских захоронений в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что Российское военно-историческое общество помогает устанавливать новые памятники в Псковской области. По ее мнению, нужно актуализировать список объектов в регионе, которым требуется повышенное внимание.