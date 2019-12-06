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Общество

В Псковской области намерены модернизировать систему школьного питания

09.12.2019 20:30|ПсковКомментариев: 2

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области создана рабочая группа по модернизации системы школьного питания. Среди ее основных предложений – разработать региональную систему питания школьников, которая может быть внедрена с 1 сентября 2020 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 9 декабря, на первом заседании согласительной комиссии по проекту бюджета сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Сейчас в бюджете заложена сумма в 154 млн рублей, и мы сейчас корим всех детей. Как только появится федеральное решение по предоставлению субсидий по питанию для младших классов, у нас высвободятся средства, которые мы сможем направить на увеличение нормативов школьного питания. Кроме того, необходимо менять систему диетического питания в школах, витаминизации школьников, йодирования пищи и т.д.», - высказалась она.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов уточнил, что Госдума в первом чтении уже одобрила поправки относительно бесплатного питания учеников начальной школы. Планируется, что поправки вступят в силу уже с 1 марта 2020 года, а регионы будут получать федеральную субсидию на компенсацию этих расходов. По прогнозам чиновников, речь идет о субсидировании не менее 30% затрат.

«Это могут быть и свои столовые, а может быть единая система питания, как например, в Великих Луках, где все школы обеспечиваются из муниципального комбината питания», - добавил чиновник.

«У нас помимо нормативов на питание для школьников еще есть такая проблема, которая ставит учеников в неравное положение. У нас часть школьников получает один набор питания по меню, а другая питается по другому меню. Это связано с тем, что родители как-то доплачивают. Такого быть не должно», - заметил спикер областного Собрания Александр Котов.

«Такое действительно было выявлено только в ряде школ Пскова, в пяти, если быть точным. В настоящий момент ситуация исправлена», - заверил в ответ Александр Седунов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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