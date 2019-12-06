Общество

Согласительная комиссия по проекту бюджета проработает вопрос об обеспечении инвентарем новых детских садов в Псковском районе

Члены согласительной комиссии по проекту бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период рассмотрели обращение главы Псковского района о выделении муниципалитету субсидии на приобретение инвентаря и оборудования для построенных детских садов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос рассматривался сегодня, 9 декабря, в региональном парламенте.

«В следующем году в районе открывается три новых детских сада на 510 мест - это для нас большая радость, но у района возникла сложность, связанная с тем, что все эти объекты практически одновременно необходимо запустить в работу», - обратилась к членам согласительной комиссии руководитель муниципалитета Наталья Федорова.

Глава района уточнила, что на покупку игрушек, кроватей, посуды, стульчиков для кормления, пеленальных столов, а также на оборудование медицинских кабинетов необходимо 9 миллионов рублей.

«Администрация берет вопрос на проработку, и к последнему заседанию согласительной комиссии мы озвучим наши предложения», - обозначила позицию областной исполнительной власти Вера Емельянова.