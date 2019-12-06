Общество

«Медуза»: 5-летняя девочка всю жизнь провела в частной клинике, родители не забирают ее домой

Журналист Катерина Гордеева выпустила на «Медузе» историю пятилетней девочки, которая всю свою жизнь провела в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» Марка Курцера. Она никогда не выходила оттуда — так решили ее родители, сообщает издание The Village.

Девочка (ее имя не называют) никогда не общалась со сверстниками и не видела животных, ее главная мечта — поехать к морю. Распорядок дня ребенка выглядит так: завтрак, уборка, чтение, игры и раскраски с няней, обед, дневной сон, чтение и раскраски, ужин, мультик и сон.

Родители уверены, что их дочь неизлечимо больна, и пребывание вне больницы для нее смертельно опасно. В то же время врачи утверждают, что она абсолютно здорова.

В семье Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина есть еще трое сыновей: 2003, 2008 и 2011 годов рождения.

Зинкин отсидел в тюрьме семь лет, потому что в конце 1990-х занимался выводом денег за границу, следует из материалов его уголовного дела. Объем выведенных Зинкиным средств следствие оценило в 1–2 миллиарда долларов, но суд признал легализацию только 18 миллионов долларов. В 2009–2012 годах году мужчина был совладельцем агрофирмы «Пирогово», которая владела 3 103 гектарами в Мытищинском и 351 гектаром в Пушкинском районе Подмосковья. К 2019-му часть участков распродали под коттеджи.

Знакомые семьи рассказывают, что Татьяна Максимова с сыновьями живут в квартире одного из престижных домов на севере Москвы. Мальчики находятся на домашнем обучении — к ним приезжают репетиторы. Они также ограничены в пользовании гаджетами и общении с одноклассниками. Семья никуда не выезжает: «Татьяна говорит, что им никуда отлучаться нельзя, поскольку они аллергики и не переносят никакого воздуха, кроме столичного». Как известно, мать помешана на медицине: детям ежегодно делают МРТ, берут все анализы, все в семье постоянно обследуются, потому что мама опасается любых болезней.

Всех детей Максимова рожала у акушера-гинеколога Курцера. Девочка родилась на 25–26 неделе беременности матери и весила меньше килограмма. Спустя несколько месяцев они отправились домой, но Максимова вернула ребенка в клинику — предположительно, из-за внезапной остановки дыхания ребенка. С тех пор девочка с няней находится в платной палате, содержание которой в месяц обходится примерно в миллион рублей. Мать с дочерью не осталась: она якобы была слишком занята другими детьми.

В начале 2019 года глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская получила информацию о том, что в перинатальном центре круглосуточно содержится без родителей здоровый ребенок.

Тогда же Альшанская обратилась в районную опеку и прокуратуру с просьбой проверить, не нарушаются ли права ребенка на жизнь и воспитание в семье. По ее мнению, девочке отказано в праве на социальную и двигательную активность. В то же время родителям сказали провести независимое обследование ребенка.

В марте родители пожаловались на вмешательство в частную жизнь Евгению Бунимовичу, в тот момент занимавшему пост уполномоченного по правам ребенка в Москве. Состоялся даже круглый стол с сотрудниками центра «Мать и дитя», СК, независимыми экспертами, органами опеки. Бунимович сказал, что условия, в которых живет девочка, удовлетворительные. От предложенных обследований родители отказались.

После этого руководство «Мать и дитя» расторгло договор об оказании услуг и подал к родителям иск с требованием забрать ребенка. В сентябре иск Курцера был частично удовлетворен: предписание забрать девочку вступило в законную силу в ноябре, но родители до сих пор не сделали этого.