Общество

Обсуждение четырехдневки отложили на неопределенный срок

Обсуждение перспектив введения четырехдневной рабочей недели в России отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу планировались в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как выяснили «Известия», на обсуждение идеи времени не нашлось, а новых дедлайнов пока не назначено.

В Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) сообщили, что обсуждения не состоялись из-за высокой загруженности рабочих групп. Новая дата консультаций «будет определена с учетом готовности социальных партнеров» (союзов работодателей и профсоюзов), добавили в секретариате организации.

По словам экспертов, в ближайшее время от этой дискуссии с высокой вероятностью откажутся, так как стало ясно, что без экономических потерь воплотить идею не получится.