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Общество

Fjord Plaza разыграет призы в день официального открытия в Пскове 13 декабря

10.12.2019 08:32|ПсковКомментариев: 0

13 декабря открываются первые магазины Fjord Plaza в Пскове, пишет «МК в Пскове».

«Ждем всех на праздник, посвященный открытию первых магазинов, 13 декабря в 14.00. Розыгрыш призов от арендаторов, конкурсы, волшебный спектакль для детей и концерт кавер-группы «Красивая»!» - отметили представители торгово-развлекательного комплекса на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Магазины, которые откроются 13 декабря:

- магазины известного польского fashion-ретейлера «Cropp», «House», «SinSay»

- один из крупнейших обувных ретейлеров «kari»,

- магазин самой большой парфюмерно-косметической сети в России «Л’этуаль»,

- гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео»,

- ресторан «Бургер Кинг» и другие.

В декабре также откроется гипермаркет «Магнит Семейный», детский активити-парк «Kids Mall», магазины «Детский мир», «Gloria Jeans», «Zolla», «Книжица», ресторан «Макдоналдс».

Ожидается, что до конца этого года заработает и кинотеатр «Silver Cinema».

Источник: Псковская Лента Новостей
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