Общество

Просто о сложном: деловой завтрак в Сбербанке

Близится к завершению 2019 год, и для многих людей важным вопросом остается жилищный - успеть купить или продать квартиру. Тем более, что выбор жилья в Пскове сейчас представлен и новостройками, и готовым жильем, а ставки на ипотеку продолжают снижаться.

Кроме того, с помощью сервисов Сбербанка можно зарегистрировать сделку купли-продажи недвижимости в РосРеестре в электронном виде в онлайн режиме. Сегодня электронные сделки в РосРеестре регистрируются в среднем за 2-3 рабочих дня. Если раньше процесс оформления документов вместе с хождением по учреждениям занимал около месяца, то теперь достаточно трех дней и одного итогового визита в банк.

Другим немаловажным вопросом является безопасность. Многие из нас задумываются – как обезопасить себя и свою семью в случае непредвиденных обстоятельств (потеря работы, здоровья)? Где взять крупную сумму денег на образование ребенка или дорогостоящую покупку? Для этих целей Сбербанк предлагает комплексный продукт – накопительное страхование жизни, которая позволяет в критические моменты получить поддержку в случае непредвиденной потери здоровья. Эта программа защитит финансовое благополучие семьи, поможет быть уверенным в завтрашнем дне и обеспечит возможность сформировать накопления к определенному сроку на квартиру, машину или образование детей. Оформить программу можно на себя или близкого человека, в том числе ребенка. Также преимуществом программы является неделимость накоплений при имущественных спорах в суде и возможность получения дополнительного инвестиционного дохода.

Среди направлений, которые будут интересны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, набирает популярность Партнерская программа для корпоративных клиентов. Став партнером Сбербанка организация получает ряд преимуществ и приятных бонусов – от финансового вознаграждения до скидок и бесплатных сервисов. А начать сотрудничество со Сбербанком можно с Легкого старта. Этот тарифный план не предусматривает платы за открытие и обслуживание счета, а также имеет ряд дополнительных бесплатных опций, которые могут быть оформлены дополнительно.

Зарезервировать счет можно на сайте Сбербанка всего за 5 минут!