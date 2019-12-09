Общество

Работодателям Псковской области не позднее 16 декабря необходимо отчитаться в ПФР за своих работников

Работодателям региона не позднее 16 декабря следует отчитаться в ПФР по форме СЗВ-М за ноябрь этого года.

В Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области напомнили, что отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю ее социальную значимость и важность.

Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений.

Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор.

Учитывая ограниченные сроки, Отделение ПФР рекомендует всем страхователям направлять отчеты по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью независимо от численности сотрудников, не ожидая последнего дня отчётности.

Напомним, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены. Отметим также, что страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции – 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.

В Псковской области Пенсионный фонд ежемесячно принимает отчетность более чем от 11,7 тысяч страхователей.