Общество

Площадь Калинина в Великих Луках предлагают переименовать

Площадь Калинина в Великих Луках предлагают переименовать в площадь имени Семена Арии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил адвокат Генрих Буре, являющийся инициатором данного предложения.

Соответствующее обращение он направил главе города Великие Луки Николаю Козловскому.

В обращении Генрих Буре указывает на то, что российский революционер Михаил Калинин, в чью честь названа великолукская площадь, являлся сторонником массовых репрессий против «работников советской власти», он являлся автором постановления, согласно которому людей расстреливали без суда и следствия.

Генрих Буре убежден, что есть много достойных личностей, именем которых можно было бы назвать площадь. Один из таких - советский и российский юрист Семен Ария.

В годы Великой Отечественной войны путь танковой дивизии, в которой служил Ария, проходил по Псковщине и Великим Лукам.

«В связи с этим можно с уверенность сказать, что Семен Львович Ария участвовал в обороне Псковского края и является героем не только в военные годы, но и в мирное время, так как всю свою жизнь посвятил адвокатуре», - говорится в обращении Буре.

Адвокат предлагает в случае положительного решения также рассмотреть вопрос об установке небольшого бюста Арии на площади.