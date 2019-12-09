Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в тестировании системы борьбы с беспилотниками

Руководство и сотрудники УФСИН России по Псковской области приняли участие в тестировании системы борьбы с беспилотниками. По приглашению организаторов - АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» - в мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, а также сотрудники профильных подразделений управления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, тестирование системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами прошло на территории аэропорта Пскова, участие в нем приняли также представители региональной администрации, силовых ведомств Псковской области, заинтересованные граждане

Главный конструктор оборудования Иван Вылегжанин рассказал собравшимся о комплексе по борьбе с беспилотными летательными объектами минимикрокласса и отметил, что в августе текущего года оборудование успешно прошло государственные испытания и началась подготовка к его серийному выпуску. По его словам, основная задача комплекса - детектирование беспилотных аппаратов и противодействие тем, которые не соответствуют нормативам выполнения полетов.

Участникам мероприятия показали состав комплекса, в который входит радиолокационная станция, система радиотехнического мониторинга, несколько оптико-электронных систем и система радиоэлектронного противодействия и управления. В заключении мероприятия собравшимся продемонстрировали возможности комплекса, который частично заблокировал систему управления беспилотного летательного аппарата, поднятого в воздух за несколько километров от места тестирования.

В уголовно-исполнительной системе беспилотные летательные аппараты нередко используются для противоправных целей, в том числе и для доставки в исправительные учреждения запрещённых предметов: мобильных телефонов, наркотических средств.