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Общество

Построить новую школу или модернизировать отопление - зависит от возможностей - депутат Дарья Козьякова о ситуации с Кузнецовской школой

10.12.2019 10:55|ПсковКомментариев: 0

У Кузнецовской средней школы в Себежском районе есть значительные проблемы со зданием, школа старая, она не приспособлена к современному образовательному процессу.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила депутат Псковского областного Собрания, директор МАУ «Информационный центр «Себеж-Ресурс» Дарья Козьякова.

По ее словам, вопрос по данной школе обсуждается далеко не первый год. Там обучается достаточное количество школьников, также к этой школе прикреплены филиалы.

«Школа востребована, нужна и достаточно загружена», - подчеркнула Дарья Козьякова.

«Мы с коллегами открывали в сентябре «Точки роста» (в рамках реализации нацпроекта «Образование» - ред.). Было радостно, но в то же время горестно и грустно, потому что мы фотографировали суперсовременные квадрокоптеры, оборудование, 3D-очки на фоне круглой печки», - сообщила депутат.

Отвечая на вопрос «Проще ли построить новую школу?», Дарья Козьякова выразила уверенность, что такое решение должно приниматься администрацией Псковской области.

«Построить новую школу или модернизировать отопление - здесь нужно исходить из возможностей. Район не откажется от новой школы в этом населенном пункте, он достаточно крупный, но там даже нет Дома культуры, под который, к примеру, можно было бы использовать освободившееся здание. Перспектива развития есть всегда», - обозначила депутат.

Также Дарья Козьякова пояснила, что, помимо вопроса об отоплении, в школе отсутствует пищеблок, нет полноценного спортивного зала.

«Школа требует либо пристроек, либо модернизации. Но отопление - номер один», - уверена депутат Псковского областного Собрания.

Теги: #Себежский район #псковское областное собрание #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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