Общество

Магазин-салон корейской косметики открылся в Пскове

В минувшие выходные на 3-м этаже ТЦ «Максимус» в Пскове открылся магазин-салон корейской косметики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгового центра, в рамках открытия прошли мастер-классы по макияжу и укладкам от известных стилистов и визажистов города.

В день открытия гости смогли получить профессиональную консультацию, попробовать тестовую продукцию и даже определить специальным прибором уровень увлажнения и тип кожи. Данная услуга доступна всем покупателям ежедневно в магазине.

Специальная фото-зона для любимых клиентов помогла всем гостям открытия оставить отличные селфи на память.

Также в магазине можно приобрести качественную корейскую косметику, получить профессиональную консультацию. Скидки постоянным клиентам, скидки для мам в декрете и скидки для любителей выкладывать информацию в социальные сети с любимым брендом Коко гарантированы.

Режим работы с 10.00 до 20.00 без выходных.

Группа в ВК https://vk.com/koko.pskov