Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом пишет Пятый канал. По их данным, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где Лужкову якобы проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016). Заслуженный химик РСФСР (1986), Заслуженный строитель Российской Федерации (1996).

2-й мэр Москвы с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010. Занимал эту должность 18 лет. Осенью 2010 года уволен «в связи с утратой доверия президента России Дмитрия Медведева», однако уже в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».

Также Юрий Лужков возглавлял Москву в 1990-1991 годах в качестве председателя исполкома Моссовета (до избрания Гавриила Попова мэром Москвы). В течение 9 лет (2001-2010 годы) был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.

Отметим, в 1996 году Юрий Лужков приезжал в Псковскую область для подписания соглашения с губернатором региона Владиславом Тумановым и правительством Москвы, в рамках которого в частности планировалось открыть производство автобусов на базе «ПсковАвто».