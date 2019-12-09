Общество

Антон Минаков: Наша задача на выборах 2020 года - взять максимальное количество мандатов

«Наша задача на предстоящих муниципальных выборах 2020 года - взять максимальное количество мандатов и доказать лояльность аудитории. Мы, как всегда, полагаемся только на собственную работу», - такие планы высказал лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 10 декабря.

«В этом году партии исполняется 30 лет, мы старейшая, но самая молодая партия. У нас идет постоянная ротация, и мы всегда готовимся к выборам. На данный момент численность сторонников партии в регионе более 2 тысяч человек. Скорее всего, мы закроем более половины мандатов», - заявил Антон Минаков.

Он также отметил, что в отличие от других партий, в ЛДПР достаточно жесткие требования к кандидатам. «Кандидаты должны быть молодые - до 35 лет, без судимостей, административных штрафов и наказаний, без бизнеса и с высшим образованием», - рассказал депутат.