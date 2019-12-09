Общество

25 бюстов десантников 6-й роты установят в районах Псковской области

В ряде районов Псковской области проходят мероприятия по установке 25 бюстов героев 6-й роты. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 10 декабря, на заседании оргкомитета по подготовке к проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что «Деловая Россия» профинансировала приобретение и установку 25 бюстов.

«Все мероприятия нужно провести со вниманием, уважением к героям и их семьям», - заявил Ведерников.