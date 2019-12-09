Общество

До конца февраля 2020 года семьи погибших десантников получат денежные выплаты

В 2020 году около 50 тысяч рублей на каждого погибшего будет выплачено семьям павших при исполнении воинского долга солдат. Об этом сообщила руководитель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сегодня, 10 декабря, на заседании оргкомитета по подготовке к проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6 роты, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ольга Евстигнеева напомнила, что в регионе проживают 123 семьи военнослужащих, погибших при военных действиях. Из них - 16 семей десантников 6-й роты.

«До конца февраля 2020 года деньги должны быть доведены до людей», - обозначил губернатор Михаил Ведерников.

Отметим, что в 2019 году 170 семьям погибших в Чеченской республике было выплачено более 3 млн рублей.