Общество

Сергей Литвиненко предложил увеличить расходы на поддержку молодых специалистов-медиков

С инициативой по увеличению расходов на оплату труда работникам системы здравоохранения в Псковской области обратился в согласительную комиссию по проекту бюджета на следующий год и плановый двухлетний период депутат регионального парламента Сергей Литвиненко (ЛДПР). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос рассматривался сегодня, 10 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии.

Сергей Литвиненко пояснил, что инициатива, прежде всего, направлена, на увеличение расходов на поддержку молодых специалистов в районах. «В том же Себежском районе не хватает специалистов, приглашают медиков из Белоруссии, но они не задерживаются. Возможно, нужно рассмотреть возможность о предоставлении жилья», - отметил он.

Выделить на такую поддержку парламентарий предлагает 50 млн рублей. Однако председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко обратила внимание, что такая сумма - это только малая толика существующих потребностей. Так, по ее словам, зарплатный фонд медиков в регионе составляет 3,3 млрд рублей, и 600-650 млн рублей составляют дотации из областного бюджета.

«Мы посчитали, что много просить нереально, потому что средств в бюджете мало», - пояснил Сергей Литвиненко.

Марина Гаращенко в свою очередь отметила, что работа по поддержке впервые трудоустроенных в регионе медицинских специалистов уже ведется. В частности, по нацпроекту «Здравоохранение».

Первый заместитель главы региона Вера Емельянова предложила принять обращение депутата к сведению и учесть его пожелание в плане мер по оказанию поддержке медицинских работников. Это предложение было поддержано остальными членами согласительной комиссии.