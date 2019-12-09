Общество

Посвященный десантникам 6-й роты мурал появится в Пскове

До конца текущей недели на доме №23 по улице Генерала Маргелова в Пскове появится художественное граффити - мурал, посвященный подвигу десантников 6-й роты. Об этом сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская сегодня, 10 декабря, на заседании оргкомитета по подготовке к проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6 роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Плявинская отметила, что было отсмотрено большое количеств вариантов макетов.

В результате был выбран макет, на котором изображены символы рода войск, флаг дивизии, местность, где произошло сражение.

На граффити будут начертаны слова: «Прощай, шестая рота, ушедшая в века! Крылатая пехота небесного полка».

Наталья Плявинская сообщила, что до конца недели работы планируется закончить.

«Все согласования получены, протокол с собственниками жилья подписан.Мы получили высокую оценку макета, и он рекомендован к использованию на территории страны при оформлении выставок и мероприятий», - сообщила Плявинская.

Отметим, что финансирование осуществляется в основном за счет средств благотворительного фонда святой равноапостольной княгини Ольги.