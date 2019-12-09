Общество

Артур Гайдук: Псковская область теряет около 12 млн рублей на выездах скорой помощи к неидентифицированным пациентам

Свыше 12 млн рублей в год теряет Псковская область на неидентифицированных пациентах, к которым выезжает скорая помощь. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 10 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил депутат регионального парламента Артур Гайдук («Яблоко»).

Он привел статистику, согласно которой, в 2018 году было совершено в Псковской области 5378 вызовов от неидентифицированных пациентов, при этом стоимость вызова составляет 2314 рублей. «И это только скорая помощь», - добавил Артур Гайдук.

Однако представители администрации региона не согласились с озвученными цифрами. Так, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заверила, что Фонд обязательного медицинского страхования переводит практически любого неидентифицированного пациента в идентифицированного. Кроме того, она упомянула, что сейчас активно внедряются цифровые технологии, которые позволяют минимизировать эту проблему.

Первый заместитель губернатор Вера Емельянова в свою очередь пообещала рассмотреть этот вопрос на заседании профильного комитета в администрации региона, но в то же время заметила, что такие серьезные цифры, которые озвучил Артур Гайдук, вызывают вопросы и к качеству работы отдела статистики, и тех специалистов, которые должны идентифицировать пациентов.