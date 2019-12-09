Общество

В этом году выполнен ремонт в квартире матери погибшего военнослужащего 6-й роты в Палкинском районе

В этом году выполнен ремонт в квартире матери погибшего военнослужащего 6-й роты в Палкинском районе. Об этом сообщили представители районной власти сегодня, 10 декабря, на заседании оргкомитета по подготовке к проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6 роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



В этом году около 60 тысяч рублей было выделено на ремонт жилого помещения.

По словам представителей районной власти, на сегодняшний день ремонтные работы закончены, заменены окна, оклеены стены, положен линолеум.



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, удовлетворен ли заявитель. Представители районной администрации заверили главу региона, что никаких претензий не поступало, представители администрации Палкинского района продолжают помогать и оказывать необходимую помощь матери погибшего солдата.