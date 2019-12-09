Общество

Праздник открытия новогодней елки пройдет в Великих Луках 26 декабря

Великолучан и гостей города 26 декабря ждет яркий праздник, посвященный открытию главной городской елки. Об этом сообщили сегодня в ходе общегородского совещания.



На площади Ленина по велению Деда Мороза и Снегурочки зеленая красавица на радость всем гостям праздника засверкает разноцветными огоньками.



В новогодней программе, которая начнется в 18.00, примут участие лучшие творческие коллективы города. Праздничное настроение, по традиции, создаст и яркий фейерверк. Салют украсит небо Великих Лук в финале новогодней программы.