Общество

Проблемные вопросы в сфере охранной археологии станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 11 декабря, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Археологического центра Псковской области и проблемным вопросам в сфере охранной археологии и сохранения памятников культурного наследия.

В рамках пресс-конференции мы не только подведем итоги деятельности Археологического центра Псковской области за год и узнаем о планах профессионального регионального археологического сообщества на будущее, но и обсудим ряд злободневных проблемных вопросов.

Мы узнаем у экспертов, с какими вызовами приходится сталкиваться археологам в своей работе, что становится причиной разрушения археологических памятников и насколько успешно показали себя волонтеры в сфере сохранения культурного наследия.

Обсудим и известное мнение скептиков (как правило, представителей бизнеса), согласно которому в центре Пскова уже давно нечего искать при раскопках, поскольку еще в советские годы все перекопано и культурного слоя просто не осталось.

Интересно будет поговорить и о том, что происходит в дальнейшем с находками археологов: они просто складируются в запасниках или все-таки есть и более интересная судьба у артефактов минувшей эпохи?

Спикеры пресс-конференции:

• начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Михайлов Александр Валерьевич

• начальник отдела по организации и координации работ по сохранению объектов археологического наследия ГБУК ПО АЦПО Деркач Виктория Александровна

Дата проведения: 11 декабря. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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